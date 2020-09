Roma: Fd'I, maggioranza M5s divisa in guerra tra bande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'Assemblea capitolina "ha toccato il fondo approvando l'emendamento che aveva avuto parere negativo degli uffici, quindi illegittimo, e che ha messo il presidente dell'Assemblea nelle condizioni di ritirare la delibera di cui era firmatario". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "Provvedimento che prevedeva - aggiungono - la costituzione di un comitato e di gruppi di lavoro sul futuro della città ed il ritiro vanifica un lavoro di mesi al quale aveva dato disponibilità a partecipare anche l'opposizione nell'interesse della Capitale. Questo disastroso epilogo rappresenta l'ennesimo fallimento della sindaca Raggi, che aveva peraltro partecipato alla presentazione della delibera, e che ha visto la sua maggioranza divisa da guerre per bande stravolgerla completamente".(Com)