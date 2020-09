Usa: Pompeo si congratula con il Cile per il 210° anniversario dell'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa si è congratulato con il popolo cileno in occasione del 210° anniversario della sua indipendenza. "Gli Stati Uniti si schierano con il Cile per rispondere alle sfide poste dalla pandemia COVID-19. La nostra stretta collaborazione si basa sulla nostra lunga collaborazione economica, di sicurezza, scientifica e interpersonale, nonché sull'impegno comune per i valori democratici, lo stato di diritto e la costruzione di un futuro migliore per entrambe le nostre nazioni", si legge in un comunicato del segretario di Stato, Mike Pompeo, che ha colto l'occasione per "riconoscere il forte sostegno del Cile al popolo venezuelano, anche per quanto riguarda l'accoglienza di oltre 400 mila rifugiati venezuelani".(Nys)