Usa: New York, la pandemia di coronavirus ha messo in crisi l'immigrazione

- Le città statunitensi si trovano ad affrontare una carenza storica di due risorse vitali: quelle finanziarie e gli immigrati. Questo perché la pandemia di coronavirus ha di fatto bloccato la principale fonte di talenti su cui le economie municipali si sono a lungo affidate. Come riporta il sito "Axios", a causa del Covid-19 sono state imposte restrizioni alle concessioni dei permessi di lavoro e di soggiorno che potrebbero durare più a lungo della pandemia, specialmente se il presidente Trump dovesse vincere la rielezione. Gli economisti avvertono che ciò potrebbe rallentare la ripresa degli Stati Uniti e ridurne la competitività. Secondo "Axios", gli Stati Uniti hanno rilasciato più di 61 mila visti qualificati a gennaio. Questo numero è sceso a soli 494 in aprile ed è rimasto molto basso fino a luglio. Solo New York ha circa 3,1 milioni di immigrati, che occupano il 45 per cento dei posti di lavoro della città e contribuiscono al pil della città con 232 miliardi di dollari, secondo "Axios". Ma le più severe restrizioni all'immigrazione volute da Trump hanno causato un calo di 75 mila immigrati residenti già nel 2018. Anche altre città dipendono dagli immigrati. Miami è al 58 per cento di origine straniera; Los Angeles, come New York, è al 37 per cento per cento. Secondo "Axios", la ripresa di New York dalla crisi attuale si baserà su un afflusso di creativi non ricchi e giovani professionisti che sostituiranno le persone più anziane, più ricche e più affermate che si trasferiscono. (Nys)