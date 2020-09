Entra in casa durante la notte e tenta di violentarla: insegnante salva grazie ai vicini. Ecco cosa è accaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un trentenne ivoriano è stato arrestato a Bologna per violenza sessuale. Il fatto è avvenuto lunedì quando l'uomo è entrato in casa di una giovane insegnante. I carabinieri, allertati dai vicini che hanno sentito le grida d'aiuto della donna, sono subito accorsi. Sul luogo la vittima ha riferito di essere stata violentata da uno sconosciuto che si trovava ancora in zona. L'uomo, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell'ordine, è stato identificato mentre era ancora a torso nudo e senza scarpe. E' stato quindi condotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Ren)