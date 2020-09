Egitto: partito Al Wafd ritira sostegno a coalizione pro-Sisi per elezioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Wafd, il più antico partito politico d'Egitto, ha ritirato il proprio sostegno dalla coalizione elettorale del presidente della Repubblica, Abdel Fatah al Sisi, guidata dal partito filo-governativo Mustakbal Watan. La decisione è stata presa oggi, nel giorno in cui si aprono le candidature per l'elezione della Camera dei rappresentanti, in una riunione dell'Alto comitato del partito a cui hanno preso parte 31 membri su 42. Secondo le ricostruzioni della stampa egiziana, il leader di Al Wafd Bahaa el Dein Abu-Shuqa avrebbe presentato i nomi dei candisti in modo unilaterale, senza passare per l'Alto comitato. La vicenda prefigura una spaccatura nello storico partito egiziano, comunque relegato a un ruolo marginale nella coalizione dominata da Mustakbal Watan. (Cae)