Infrastrutture: De Micheli, 10 miliardi solo per interventi in Toscana

- Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, in un messaggio pubblicato su Facebook ha voluto ricordare oggi "i 10 miliardi di risorse solo per le infrastrutture della Toscana". Secondo il ministro "il centrosinistra di questa regione, in questi anni, ha garantito alle donne e agli uomini che hanno scelto di vivere qui, un livello di qualità della vita di primaria importanza non solo in Italia, ma in Europa. Tornare indietro, cambiare strada, non è la soluzione ai problemi di società complesse come quella Toscana. Tanto più in un tempo faticoso come quello del Covid è inimmaginabile pensare di far gestire questa regione a qualcuno che ha voltato le spalle all’Europa e alle risorse del Recovery fund". (Rin)