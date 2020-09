Italia-Germania: Mattarella e Steinmeier, da pandemia può rinascere Europa più coraggiosa e solidale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Hangar Bicocca, Mattarella ha sottolineato come sia "decisiva la capacità di dare attuazione al 'Green deal', così come la pandemia ci sta esortando a ritrovare la sovranità tecnologica europea, il protagonismo dell'Unione europea nell'innovazione e nella tecnologia". "Ricerca e formazione sono in questa prospettiva fondamentali e Germania e Italia hanno un ruolo nella loro collaborazione bilaterale, ma soprattutto nella dimensione europea", ha concluso Mattarella. Ma è stata la pandemia il file rouge della giornata, non solo dal punto di vista politico economico, ma anche sanitario fin dal primo incontro in piazzetta Reale, dove Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha accolto il presidente tedesco che al suo arrivo ha detto “è tanto che non ci vediamo, era la volta buona per abbracciarci, ma non si può”. Ma il Covid è stato anche una delle ragioni della scelta di Milano come sede dell'incontro: “La Lombardia è stata una regione particolarmente colpita dalla pandemia nei cui confronti si è esercitata una grande azione di solidarietà da parte della Germania” ha spiegato Mattarella ricordando che, nei tempi più bui del lockdown “vi è stato un vero ponte aereo che ha trasferito in Germania oltre 40 nostri concittadini in condizioni fortemente critiche per il covid”. Dopo un colloquio privato, i due capi di Stato hanno ascoltato le testimonianze di alcuni degli ex pazienti italiani del Covid 19 ospitati nei mesi scorsi in strutture sanitarie tedesche e del personale medico e paramedico. Tra questi quella di Felice Perani, il 57enne di Casnigo (Bg), che è stato il primo malato a essere trasportato dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a Lipsia. Ricoverato all'ospedale di Bergamo il 17 marzo, Perani è stato in rianimazione per 60 giorni. “La Germania mi ha salvato la vita, per me è come una madre putativa perché mi ha salvato la vita”, ha detto rivolgendosi ai due capi di Stato. Un incontro che Mattarella ha definito “fortemente coinvolgente, denso di significato e anche denso di sentimenti”, mentre Steinmeier si è rivolto a Perani dicendo che “mi fa molto piacere e mi onora”. (segue) (Rem)