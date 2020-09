Italia-Germania: Mattarella e Steinmeier, da pandemia può rinascere Europa più coraggiosa e solidale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo i due presidenti hanno incontrato una delegazione di alcuni dei sindaci della rete dei circa 400 comuni dei due Paesi gemellati guidata, per parte italiana, dal presidente dell'Anci Antonio Decaro e dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni tedeschi Ralph Spiegler. Nel corso dell’incontro Steinmeier e Mattarella hanno annunciato l’iniziativa di un “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania” per promuovere una partnership italo-tedesca al livello di Comuni. Al termine dell'incontro, da parte di Decaro, non è mancata una stoccata al governo sul tema del recovery fund: “Noi – ha proseguito Decaro - abbiano spiegato al governo che se pensano di distribuire le risorse per ministeri e per partiti non risolveremo i problemi del nostro Paese. Oggi abbiamo la possibilità di recuperare un gap soprattutto in alcune zone del nostro territorio e lo possiamo fare anche partendo dalle comunità che noi abbiamo l'onore di amministrare e dai singoli Comuni e dalle singole città”. “Abbiamo chiesto al governo di investire sulle periferie, sul green deal e sull'innovazione tecnologica, sulla superfibra. Insomma ci sono una serie di azioni che servono sia ai Comuni che allo sviluppo del nostro Paese”, ha concluso Decaro. (segue) (Rem)