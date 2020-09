Italia-Germania: Mattarella e Steinmeier, da pandemia può rinascere Europa più coraggiosa e solidale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata dei due capi di Stato si conclude questa sera con un concerto alla Scala dove verrà suonata la “Nona di Beethoven” in occasione dei 250 anni dalla nascita del compositore tedesco. “E siccome, com’è noto, la Nona si conclude con l’Inno alla gioia che è diventato l’inno dell’Unione europea – ha detto Mattarella a Palazzo Reale - questa visita del presidente Steinmeier qui si concluderà, come è nelle nostre intenzioni e nelle nostre costanti preoccupazioni, con un significato fortemente europeo di integrazione”. Ritornando sull'argomento nel pomeriggio all'Hangar Bicocca, Mattarella ha evidenziato che "anche la cultura e il teatro hanno dovuto fare i conti con esigenze imposte dalla pandemia", e menzionando l'intervento del sovrintendente del teatro alla Scala Dominique Meyer, ha parlato del "recupero della fiducia del pubblico e degli spettatori". "Anche per questo - ha concluso il capo dello Stato - il presidente Steinmeier e io stasera saremo alla Scala per dare il segnale di come sia fondamentale l'attenzione alla cultura nella ripresa". (Rem)