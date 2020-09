Roma: M5s contro De Vito approva emendamenti illegittimi, lui ritira delibera su Forum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento approvato dalla maggioranza M5s sulla delibera Forum sviluppo Roma 2030-2050 nonostante il parere negativo degli uffici, e che ha portato il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito a ritirare l'atto di cui era firmatario, modificava la futura presidenza del Forum. La proposta di De Vito prevedeva che il presidente dell'Aula Giulio Cesare fosse anche presidente del Forum, il M5s ha chiesto e approvato invece un emendamento che avrebbe previsto - se la delibera fosse andata al voto - un ufficio di presidenza composto da tre consiglieri, uno nel ruolo di presidenza e due nel ruolo di vicepresidenti, da eleggere al primo consiglio comunale utile, con le modalità previste per le commissioni capitoline. Accanto a questo la delibera originaria fissava la partecipazione in numero pari di consiglieri di maggioranza e opposizione, mentre l'emendamento M5s non precisa tale distinzione. Infine alcune norme richiamate sugli emendamenti successivi, a quanto spiegato in Aula da De Vito, erano quelle inerenti alla disciplina delle commissioni e non del regolamento comunale, altro motivo per cui gli uffici hanno dato il loro parere negativo.(Rer)