Anticorruzione: Capone, auguri a nuovo Consiglio Anac, metta mano a organizzazione Autorità

- Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, augura "buon lavoro al nuovo presidente Anac Giuseppe Busia e ai componenti Consuelo Del Balzo, Laura Valli, Paolo Giacomazzo e Luca Forteleoni affinché riescano a far percepire Anac non più come strumento di blocco, ma di aiuto alle migliori energie presenti nella Pubblica amministrazione. Mai come in questo periodo - continua il leader sindacale in una nota - è ora di mettere mano all'organizzazione dell'Autorità ridando centralità ai contratti pubblici, accrescendo la trasparenza e garantendo la concorrenza per prevenire così la corruzione. Con l'auspicio che il nuovo Consiglio ponga Anac quale punto di riferimento accanto alle Stazioni appaltanti e agli operatori economici rendendo così i contratti pubblici una vera leva economica per il rilancio del paese ma anche efficientando e semplificando i processi amministrativi". Capone si dice, poi, "certo che, con il contributo di tutte le organizzazioni sindacali, anche i numerosi contenziosi interni potranno ora essere affrontati e risolti facendo leva sul contributo di tutti, in primis quello della nostra 'squadra', l'Ugl, che ha una responsabilità aggiuntiva, quella di essere la più rappresentativa". (Com)