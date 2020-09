Sociale: Celli (RtR), buoni affitto lumaca, i tempi della giunta Raggi incuranti dell'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Doveva essere un aiuto pensato dalla Regione Lazio per le famiglie in difficoltà a pagare l'affitto. Si è trasformato nel solito pantano gestito dalla Giunta Raggi. Oggi durante la commissione Trasparenza abbiamo appreso che i buoni affitto realmente erogati sono una briciola rispetto delle richieste pervenute". Così la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RtR, Svetlana Celli. "Come e in quanto tempo si riuscirà a evadere tutte le domande resta il vero mistero - aggiunge Celli - dal momento che il personale assegnato resta ridotto e le domande ancora da esaminare numerose. Lo stesso assessore al Patrimonio non ha saputo fare stime. Alto anche il numero degli esclusi dal contributo: finora sono oltre 8mila. Tutti gli altri sono in attesa di conoscere l'esito. Notizie informali apprese dagli uffici i tempi per la conclusione dei procedimenti saranno annosi e molto lunghi. Tempi inammissibili, se pensiamo che il contributo è destinato a chi è in affanno e in difficoltà. E mai ci saremmo aspettati dai paladini della trasparenza e della partecipazione che è impossibile avere notizie sulla propria domanda o sull'esito della pratica. I richiedenti non sanno nulla. Sarebbe auspicabile, invece, la pubblicazione della graduatoria, anche se provvisoria, e la comunicazione agli esclusi".(Com)