Yemen: comunicato congiunto di otto paesi più l'Ue, "serve soluzione politica"

- La comunità internazionale è fermamente impegnata a sostenere la sovranità, l'unità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dello Yemen e ritiene che solo una soluzione politica inclusiva può porre fine al conflitto nello Yemen. E' quanto si legge nel comunicato congiunto di Germania, Kuwait, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Francia, Russia e Unione europea sul conflitto in Yemen dopo la riunione che i ministri degli Affari esteri di Germania, Kuwait, Svezia e Regno Unito hanno ospitato una riunione in concomitanza con la 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, con ministri e rappresentanti di Stati Uniti, Cina, Francia, Russia, e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, per discutere l'urgente necessità di progresso politico nello Yemen. A seguito di briefing del segretario generale delle Nazioni Unite e del suo inviato speciale per lo Yemen, il Gruppo ha discusso dell'urgente necessità di una riduzione dell'escalation militare e di progressi politici in Yemen, sottolineando il loro pieno sostegno all'inviato speciale, Martin Griffiths, e ai suoi sforzi per facilitare accordo tra le parti yemenite sulla dichiarazione congiunta comprendente un cessate il fuoco a livello nazionale, misure umanitarie ed economiche e la ripresa di un processo politico globale e inclusivo. (Beb)