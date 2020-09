Ue: Bonometti (Confindustria), ci auguriamo governo riesca a selezionare progetti per Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, a margine di una presentazione a Milano, si è detto perplesso sul programma del governo per il rilancio del Paese, tanto da aver sentito, come Confindustria, la necessità di stilare un documento per spiegare le priorità che dovrebbero essere contenute nella selezione dei progetti del Recovery Fund. "Sono molto perplesso perché leggendo il programma del governo per il rilancio del Paese abbiamo tre filoni importanti: uno legato alle aziende pubbliche e alle grandi opere delle aziende pubbliche, uno legato all'intervento sulle famiglie e il terzo legato alla riduzione delle tasse. Non esiste però un progetto industriale, non c'è la minima attenzione alle imprese quindi siamo molto preoccupati, tanto che nell'assemblea pubblica del 29 settembre daremo un documento dove spiegheremo cosa intende Confindustria per il Recovery Fund", ha detto Bonometti. "Noi stiamo cercando a gran voce di farci ascoltare, abbiamo fissato le priorità che sono gli investimenti, il cuneo fiscale, e la semplificazione - ha aggiunto Bonometti - Stanno ancora discutendo su Mes sì è Mes no, le risorse servono soprattutto in questo momento per rilanciare un progetto serio e strutturato sulla sanità. Il Mes va fatto, sono risorse in più". "Ci auguriamo che il governo, anche seguendo le indicazioni di Confindustria, sappia fare una selezione dei progetti e sappia fissare delle priorità per rilanciare il nostro Paese" ha concluso il presidente lombardo dì Confindustria.(Rem)