- Si è tenuto oggi un incontro in Regione Lazio con il professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova Andrea Crisanti, "per istituire una task force sulle scuole". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)