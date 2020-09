Regionali: Berlusconi, Puglia ha diritto di ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente ad una manifestazione del partito a Bari in vista delle Regionali, ha sottolineato che "molti anni di governo della sinistra hanno lasciato troppi problemi irrisolti. Li conoscete bene, dal Tap all’Ilva, dalla Xylella alla sanità, dall’occupazione alla crisi del turismo e dell’agricoltura. La Puglia - ha continuato l'ex premier - ha il diritto di ripartire, il Mezzogiorno d’Italia merita di ripartire. Dobbiamo valorizzare e far crescere l’impresa privata, dobbiamo attrarre investimenti creando infrastrutture e sfoltendo la burocrazia, dobbiamo dare una prospettiva ai tanti giovani che oggi sono disoccupati e sono ancora costretti a scegliere la dolorosa strada dell’emigrazione. Il 20 e 21 settembre, domenica e lunedì prossimi - ha concluso Berlusconi -, abbiamo l’occasione di votare per una Puglia nuova, per una Puglia diversa". (Rin)