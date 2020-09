Mattarella e Steinmeier: "Dalla pandemia può rinascere una Europa più coraggiosa e solidale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'esperienza della pandemia potrebbe rinascere una nuova Europa, con più coraggio e solidarietà tra gli Stati, si tratta di non sprecare questa occasione. È stato un po' questo il filo conduttore degli incontri avvenuti oggi a Milano tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo della repubblica federale di Germania Frank-Walter Steinmeier. Un coraggio che l'Unione deve dimostrare anche portando avanti il "green deal", ma anche recuperando una propria sovranità tecnologica, hanno sottolineato. In mattinata Mattarella ha esordito rivolgendosi al “Signor Presidente e caro amico Frank-Walter” ringraziandolo per la sua posizione sul "Recovery fund": "La posizione della Germania è stata decisiva – ha spiegato Mattarella - tutti ricordiamo l'iniziativa di Berlino e Parigi per dar vita a quello che è diventato il Recovery fund con l'aiuto dell'Italia, della Spagna e di altri Paesi, per superare pigrizie e resistenze nell'ambito dell'Unione. L’Unione europea ha ritrovato in questa circostanza le ispirazioni originarie e un grande senso di solidarietà e di futuro comune da garantire e sviluppare”.Lo stesso Steinmeier ha sottolineato l'importanza di questa opportunità: “Nessuno – ha detto - avrebbe mai pensato che sarebbe stato possibile un Recovery fund, una next generation: però, per la prima volta, c'è stata una decisione coraggiosa dai governi europei di offrire una soluzione all'altezza della profondità della crisi. Una decisione incoraggiante, quella dei nostri governanti, che deve essere attuata nella realtà”. “In questi tempi duri e difficili - ha proseguito il capo di Stato tedesco - i Paesi europei come l'Italia e la Germania devono essere coesi, devono stare fianco a fianco e manifestare solidarietà reciproca. Insieme vogliamo cercare le vie di uscita da questa crisi pandemica e sono sicuro che troveremo una strada comune congiunta”. Steinmeier ha auspicato che il coraggio e l'unità dimostrati in questa occasione dall'Europa siano solo l'inizio di un nuovo modello di cooperazione tra gli stati e che siano applicati anche su altri temi, primo fra tutti quello dell'immigrazione. “Abbiamo tutti negli occhi le immagini delle Grecia – ha detto Steinmeier riferendosi all'incendio del campo profughi di Lesbo e alle condizioni di vita di chi ci si trovava - all'Europa non devono mancare la determinazione e il coraggio anche per risolvere altre questioni che hanno bisogno di una soluzione, stiamo parlando del fenomeno migratorio”.Milano e la Lombardia, ha spiegato Mattarella nel corso della mattinata “sono parte di primo piano dell’apparato produttivo del nostro Paese, fortemente integrato con quello della Germania; in realtà tra l’economia tedesca e italiana vi è un rapporto di interdipendenza, e questo rende ulteriormente significativo essere a Milano quest’oggi”. In questo ambito nel pomeriggio, intervenendo al panel di studio “La rinascita al tempo del Covid-19” al Pirelli- HangarBicocca, Mattarella, premettendo di non “voler fare polemiche”, ha detto: “Senza polemiche rispetto all'uso di categorie arbitrarie come quelle di cultori della frugalità o non frugalità nell'Unione europea, gli addetti ai lavori e le banche centrali sanno che in 25 anni fra i grandi paesi del G7, Germania e Italia sono gli unici che hanno avuto un avanzo primario di anno in anno, tranne un anno l'Italia”, ha dichiarato rimarcando poi la necessità di una solida alleanza europea anche sul tema dei vaccini: "Una dimensione così centrale oggi nei confronti della medicina e della ricerca scientifica non sia effimera, ma permanga stabilmente", ha esortato il capo dello Stato, prima di osservare che "l'alleanza per i vaccini è una realtà e un'attitudine di particolare importanza, perché impegna a una collaborazione aperta e inclusiva, per una prospettiva che riguarda ogni essere umano". Una posizione sottolineata anche da Steinmeier. Riportando le parole del professor Alberto Mantovani che si è detto ottimista sulla possibilità che non uno, ma più vaccini siano disponibili presto, Steinmeier ha ricordato di aver "lanciato un'iniziativa internazionale in cui abbiamo detto che fin dall'inizio tutti i continenti devono essere concordi nel dire che il vaccino deve essere disponibile per tutti. È necessario che i Paesi dell'Unione europea appoggino l'alleanza Gavi (l'Alleanza Globale per le Vaccinazioni ndr.) e anche il sistema Oms va sostenuto".All'Hangar Bicocca, Mattarella ha sottolineato come sia "decisiva la capacità di dare attuazione al 'Green deal', così come la pandemia ci sta esortando a ritrovare la sovranità tecnologica europea, il protagonismo dell'Unione europea nell'innovazione e nella tecnologia". "Ricerca e formazione sono in questa prospettiva fondamentali e Germania e Italia hanno un ruolo nella loro collaborazione bilaterale, ma soprattutto nella dimensione europea", ha concluso Mattarella. Ma è stata la pandemia il file rouge della giornata, non solo dal punto di vista politico economico, ma anche sanitario fin dal primo incontro in piazzetta Reale, dove Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha accolto il presidente tedesco che al suo arrivo ha detto “è tanto che non ci vediamo, era la volta buona per abbracciarci, ma non si può”. Ma il Covid è stato anche una delle ragioni della scelta di Milano come sede dell'incontro: “La Lombardia è stata una regione particolarmente colpita dalla pandemia nei cui confronti si è esercitata una grande azione di solidarietà da parte della Germania” ha spiegato Mattarella ricordando che, nei tempi più bui del lockdown “vi è stato un vero ponte aereo che ha trasferito in Germania oltre 40 nostri concittadini in condizioni fortemente critiche per il covid”. Dopo un colloquio privato, i due capi di Stato hanno ascoltato le testimonianze di alcuni degli ex pazienti italiani del Covid 19 ospitati nei mesi scorsi in strutture sanitarie tedesche e del personale medico e paramedico. Tra questi quella di Felice Perani, il 57enne di Casnigo (Bg), che è stato il primo malato a essere trasportato dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a Lipsia. Ricoverato all'ospedale di Bergamo il 17 marzo, Perani è stato in rianimazione per 60 giorni. “La Germania mi ha salvato la vita, per me è come una madre putativa perché mi ha salvato la vita”, ha detto rivolgendosi ai due capi di Stato. Un incontro che Mattarella ha definito “fortemente coinvolgente, denso di significato e anche denso di sentimenti”, mentre Steinmeier si è rivolto a Perani dicendo che “mi fa molto piacere e mi onora”.Subito dopo i due presidenti hanno incontrato una delegazione di alcuni dei sindaci della rete dei circa 400 comuni dei due Paesi gemellati guidata, per parte italiana, dal presidente dell'Anci Antonio Decaro e dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni tedeschi Ralph Spiegler. Nel corso dell’incontro Steinmeier e Mattarella hanno annunciato l’iniziativa di un “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania” per promuovere una partnership italo-tedesca al livello di Comuni. Al termine dell'incontro, da parte di Decaro, non è mancata una stoccata al governo sul tema del recovery fund: “Noi – ha proseguito Decaro - abbiano spiegato al governo che se pensano di distribuire le risorse per ministeri e per partiti non risolveremo i problemi del nostro Paese. Oggi abbiamo la possibilità di recuperare un gap soprattutto in alcune zone del nostro territorio e lo possiamo fare anche partendo dalle comunità che noi abbiamo l'onore di amministrare e dai singoli Comuni e dalle singole città”. “Abbiamo chiesto al governo di investire sulle periferie, sul green deal e sull'innovazione tecnologica, sulla superfibra. Insomma ci sono una serie di azioni che servono sia ai Comuni che allo sviluppo del nostro Paese”, ha concluso Decaro.La giornata dei due capi di Stato si conclude questa sera con un concerto alla Scala dove verrà suonata la “Nona di Beethoven” in occasione dei 250 anni dalla nascita del compositore tedesco. “E siccome, com’è noto, la Nona si conclude con l’Inno alla gioia che è diventato l’inno dell’Unione europea – ha detto Mattarella a Palazzo Reale - questa visita del presidente Steinmeier qui si concluderà, come è nelle nostre intenzioni e nelle nostre costanti preoccupazioni, con un significato fortemente europeo di integrazione”. Ritornando sull'argomento nel pomeriggio all'Hangar Bicocca, Mattarella ha evidenziato che "anche la cultura e il teatro hanno dovuto fare i conti con esigenze imposte dalla pandemia", e menzionando l'intervento del sovrintendente del teatro alla Scala Dominique Meyer, ha parlato del "recupero della fiducia del pubblico e degli spettatori". "Anche per questo - ha concluso il capo dello Stato - il presidente Steinmeier e io stasera saremo alla Scala per dare il segnale di come sia fondamentale l'attenzione alla cultura nella ripresa". (Rem)