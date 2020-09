Usa: Twitter segnala di nuovo tweet presidente Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha nuovamente segnalato un tweet del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, contenente informazioni ritenute fuorvianti sul processo elettorale. “A causa della nuova e senza precedenti quantità di schede elettorali non richieste che saranno inviate agli ‘elettori’, o altrove, quest'anno, il risultato delle elezioni del 3 novembre potrebbe NON ESSERE MAI DETERMINATO ACCURATAMENTE, che è quello che alcuni vogliono”, ha scritto Trump. Non è la prima volta che i tweet di Trump vengono segnalati dalla piattaforma. Ieri il capo dello stato Usa ha condiviso un video ritoccato sul candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, ed è finito segnalato ancora una volta da Twitter. (Nys)