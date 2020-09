Paraguay: sequestro Sanchez, si teme possibile contagio Covid per ex vicepresidente in mano all'Epp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sequestrato liberato martedì scorso dalla guerriglia dell'Esercito popolare del Paraguay (Epp), Adelio Mendoza, è risultato positivo oggi al test del nuovo coronavirus e si teme adesso per la salute dell'ex vice presidente, Oscar Denis, ancora in mano ai sequestratori. Denis ha 74 anni e soffre di diabete e cardiopatia, essendo stato operato recentemente al cuore. In questo contesto la famiglia ha ribadito l'appello ai guerriglieri a rilasciare il sequestrato. "E' una persona a rischio, torniamo a supplicare, per una questione di umanità, di liberare Oscar, ci preoccupa tutto il suo stato di salute in generale, la sua pressione, il diabete", ha dichiarato la figlia. La famiglia aveva reso noto di ieri di aver adempiuto a tutte le richieste dei rapitori, tra le quali la distribuzione di viveri per l'equivalente di due milioni di dollari alle popolazioni contadine della zona di Amambay, nel nord del paese, dove è avvenuto il sequestro. L'Epp chiede inoltre al governo del presidente Mario Abdo la liberazione di due leader della guerriglia attualmente in carcere, Carmen Villalba e Alcides Oviedo Britez. (segue) (Abu)