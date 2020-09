Russia: Mulè (FI) su Navalnyj, M5s colpisce ancora, non hanno linea e brancolano nel buio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma che "mentre l'Italia con la sua tiepida leadership internazionale contratta in Europa sul Recovery fund, i Cinque stelle compromettono e imbarazzano il loro stesso premier Conte discostandosi nel voto all'Europarlamento dai colleghi di maggioranza del Pd. Infatti - continua il parlamentare in una nota - il Movimento cinque stelle si è astenuto sulla risoluzione che chiedeva un'inchiesta internazionale immediata sul caso Navalny e le presunte violazioni degli obblighi internazionali della Russia sulle armi chimiche. Dopo i gilet gialli, l'inchino a Maduro, il fallimento in Libia, la leadership diplomatica persa a vantaggio della Turchia, l'apertura discutibile alla Cina, i grillini colpiscono ancora in politica estera: affrontano nel modo sbagliato ogni dossier internazionale perché non hanno una linea che sia una da seguire, non sanno cosa sia il soft power e la tutela degli interessi nazionali. Brancolano nel buio - conclude l'esponente di FI - facendo sembrare l'Italia di Pratica di Mare un lontanissimo miraggio". (Com)