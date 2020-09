Recovery plan: Tommasi (Amici della Terra), parola chiave sia efficienza per evitare errori del passato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018 l'eolico "ha contribuito per l'1,27 per cento rispetto ai consumi finali di energia, mentre il fotovoltaico ha contribuito per l'1,6 per cento", ha reso noto Tommasi per poi commentare: "Quantità veramente piccole. Per contro, in questi anni, sono stati massacrati interi territori del Sud d'Italia per risultati risibili". E gli obiettivi al 2030 "prevedono di raddoppiare la potenza eolica e di triplicare quella fotovoltaica", ha segnalato ancora la presidente di Amici della Terra per poi rimarcare che "l'Europa ha fissato l'obiettivo di arrivare ad impatto zero al 2050, ma, nonostante tutti questi investimenti, non si avranno i risultati attesi proprio per la natura intermittente dell'eolico e del fotovoltaico". (segue) (Rin)