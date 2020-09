Recovery plan: Tommasi (Amici della Terra), parola chiave sia efficienza per evitare errori del passato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane poi il problema di immagazzinare l'elettricità prodotta quando non viene consumata. Le batterie non sono ancora la soluzione e per trovare una soluzione al problema dell'intermittenza la Ue vorrebbe promuovere la conversione dell'elettricità in idrogeno. Una soluzione che Tommasi giudica non meno insidiosa delle precedenti: "Ho il timore che con l'idrogeno si possano ripetere errori già commessi con le fonti elettriche intermittenti, coprendo un errore con un altro errore", ha ammesso. Il "risveglio del sogno dell'idrogeno" porta con sé alcuni problemi irrisolti: la conversione in idrogeno dell’elettricità in surplus sarà realizzata mediante elettrolisi dell'acqua. A questo punto potrà essere utilizzato come combustibile o convertito, di nuovo, in elettricità nelle celle a combustibile. Bellissimo! Peccato che questo processo sia inefficiente: se si producono 100 unità di energia non rimane neanche il 30 per cento. Quando un processo è così inefficiente significa che non avrà alcuna applicazione industriale senza sussidi che, come sempre, dovranno sostenere i consumatori, ha sottolineato ancora Tommasi che ha poi ricordato come oggi il mercato dell'idrogeno stia crescendo per la produzione di fertilizzanti ma che viene prodotto in modo più economico con il gas metano. Qualunque sia la politica dell'UE, l'idrogeno sarà prodotto nel resto del mondo con il gas perché è la tecnologia più economica. Per cui, in un mercato aperto, l'idrogeno "rinnovabile" dovrà essere sovvenzionato. Prima di decidere strategie e misure sarebbe bene fare "bene" i conti". (segue) (Rin)