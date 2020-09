Recovery plan: Tommasi (Amici della Terra), parola chiave sia efficienza per evitare errori del passato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' così che in merito ai sette obiettivi fissati dalla Commissione europea per i Piani nazionali nell'ambito della transizione energetica, Monica Tommasi, non ha dubbi, "l'efficienza, deve essere la parola chiave per l'Italia". Le decisioni strategiche vanno prese facendo i conti, evitando gli errori gravissimi già fatti e che tutti noi cittadini stiamo pagando in termini di caro bollette e di perdita di territori e paesaggi", ha ammonito la presidente. Adattamento ai cambiamenti climatici "significa cura e governo del territorio, mettere in atto politiche per il risparmio energetico nelle abitazioni, nel terziario, nelle industrie, nei trasporti. Politiche e misure per il risparmio energetico convengono sia in termini economici che ambientali. Sul raggiungimento di una società a Zero emissioni Tommasi dice che è il libro "dei sogni e delle utopie". Si può e si deve fare molto per ridurre le emissioni ma per azzerarle dovremmo essere disposti a rinunciare al benessere ai confort acquisiti dalla società attuale". (Rin)