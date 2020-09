Imprese: Bonometti (Confindustria), mettere risorse in investimenti, problema è mancanza di lavoro e competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, l'ingrediente principale per uscire dalla crisi è racchiuso nell'immettere risorse per gli investimenti, selezionando i progetti: "Bisogna mettere risorse sugli investimenti, bisogna evitare di sperperare, di fare interventi a pioggia, il problema di accontentare tutti è quello di scontentare tutti". Per Bonometti "il segnale di ripresa è quello legato al manifatturiero" quindi "dobbiamo creare le condizioni per rilanciare l'impresa per cercare di creare lavoro, perché il problema grosso è la mancanza di lavoro e di competitività - ha aggiunto Bonometti - La pandemia è stata solo l'occasione per mettere in evidenza i problemi che erano già sul tappeto, i ritardi, le scelte non fatte e quelle sbagliate. La cassa integrazione ha tamponato in questo periodo la disoccupazione. Noi vogliamo rivedere i contratti, non vogliamo non fare i contratti, ma farli alla luce dei cambiamenti che ci sono stati, alla rivoluzione che c'è stata nel mondo della produzione perché dobbiamo fare dei contratti che rispondano alle esigenze di produttività e di flessibilità, tenendo conto che calando i fatturati e il lavoro, oggi il costo del lavoro è diventato un costo fisso quindi dobbiamo mettere nelle condizioni le aziende di ritornare virtuose, di generare profitto per poi distribuirlo nei contratti". La sinergia tra i diversi soggetti produttivi "può essere una chiave anche per far fronte alla mancata attività durante quest'anno - ha precisato Bonometti - il problema dell'incertezza è rimandato all'anno prossimo fermo restando che non si creino ancora le condizioni perché si blocchi tutta l'attività". La crisi ha colpito anche la Lombardia, la locomotiva d'Italia: "In questo momento purtroppo anche la locomotiva d'Italia ha rallentato - ha concluso Bonometti - quello che ci preoccupa di più è la riduzione dell'export che è sempre stato lo stimolo, il veicolo per cui l'industria lombarda è sempre cresciuta". (Rem)