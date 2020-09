Regionali: M5s, Stato è vigile su candidati ma partiti garantiscano degna rappresentanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, ha reso noti i nomi dei cosiddetti "candidati 'impresentabili' alle elezioni regionali e comunali che si terranno il 20 e 21 settembre". Lo sottolineano in una nota i parlamentari de Movimento 5 stelle della commissione Antimafia, ricordando che sono "tre le regioni coinvolte, la Puglia, la Campania e la Valle D'Aosta, mentre non sono emersi rilievi sui candidati di Toscana, Liguria, Veneto e Marche. Questo dimostra che lo Stato è vigile, ma c'è bisogno di un maggiore impegno della politica, che deve fare altrettanto per garantire ai cittadini una degna rappresentanza". Per i parlamentari "si tratta di un dovere morale e di senso civico verso i cittadini e le istituzioni. Sottolineiamo che tra gli impresentabili non ci sono candidati del Movimento 5 stelle e questo dimostra e conferma, ancora una volta, i valori che contraddistinguono il Movimento, fatti di legalità e trasparenza", concludono. (Com)