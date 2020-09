Scuola: fonti governo, impugnazione ordinanza Piemonte atto opportuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impugnazione da parte del governo dell'ordinanza del Piemonte è stata un atto opportuno e un gesto di buonsenso. È quanto dicono fonti governative in merito alla sospensiva del Tar. Il ricorso presentato, spiegano le fonti, ha raccolto il disappunto dell’intera comunità scolastica regionale e cercato di evitare disagi a scuole e famiglie, che si sono viste stravolgere le regole di sicurezza a poche ore dalla ripresa. Regole condivise da tutte le Regioni, Piemonte compreso, fin da giugno. Si attende ora con serenità e rispetto il giudizio definitivo. Ma resta la convinzione - concludono le stesse fonti - che cambiare le regole in corsa non sia stato rispettoso nei confronti di scuole e famiglie che si sono a lungo preparate per questa ripartenza. (Rin)