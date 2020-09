Regionali: Candiani (Lega), molte persone rischiano di non poter votare per cavilli burocratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Essere malati di Covid e trovarsi in quarantena è una condizione tremenda e vedersi inoltre negato il diritto al voto per cavilli burocratici mascherati da difficoltà organizzative è aberrante". Lo dichiara il senatore della Lega Stefano Candiani facendo riferimento alla norma che garantisce il voto per le elezioni comunali "ai soli elettori del comune in cui è ubicata una struttura sanitaria avente il reparto Covid, da cui parte il seggio speciale per la raccolta del voto a domicilio e facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il decimo ed il quinto giorno antecedente quello della votazione una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo e un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla Asl, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti il contagio da Covid". "Ci sono molti cittadini italiani - sottolinea - che non potranno votare ed è gravissimo che il ministero dell'Interno se ne lavi le mani calpestando addirittura diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Questo governo si è dimostrato superficiale e approssimativo nel garantire il diritto allo studio e ora anche su quello di voto. Siamo di fronte alla compressione dei diritti costituzionalmente tutelati. Conte sta esagerando. Non ci sono scusanti e sono certo che il Presidente della Repubblica garante dei nostri diritti costituzionali si interesserà della vicenda e vigilerà sul corretto svolgimento del voto", conclude. (Com)