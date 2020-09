© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 18 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - Palazzo Civico, 5^ Commissione: audizione rappresentanti Museo del Cinema, audizione Centro studi cultura e società;Ore 13 - Palazzo Civico, Conferenza dei Capigruppo;Ore 15 - Torino, sopralluoghi nelle aree pedonalizzate per la settimana della mobilità sostenibile.REGIONEOre 10, Torino, piazza Castello 165, riunione della Giunta regionaleOre 10, Asti, Palazzo Mazzetti, l’assessore ai Trasporti partecipa all’inaugurazione della mostra “Asti: Città degli Arazzi”.(Rpi)