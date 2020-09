Sanità: Politi-Bordoni (Lega), agenzia europea per la ricerca biomedica a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri capitolini della Lega-Salvini premier Davide Bordoni e Maurizio Politi hanno presentato in Assemblea una mozione per chiedere che Roma "sia candidata ad ospitare la futura sede dell'Agenzia europea per la ricerca biomedica, la cui creazione è stata annunciata ieri dal presidente della commissione Europea Von der Leyen". "Serve un rilancio della città di Roma in ambito europeo. Sarà la nostra occasione di riscatto - si legge nella nota - dopo i tentennamenti della sindaca Virginia Raggi alla candidatura di Roma per l'Ema (Agenzia europea del farmaco). È stato un grandissimo errore perché Roma poteva veramente avere delle chances, ovviamente per farlo ci voleva una totale sinergia tra il Comune, la Regione e lo Stato. Rinnoviamo l'appello per aprire una riflessione sull'importanza della ricerca, sulla sanità e sulla capacità di fare sistema che è alla base di questa candidatura. La Capitale, al pari di altre importanti città italiane già sede di importantissime Agenzie internazionali, è per competenza e prestigio il luogo idoneo dove ospitare la nuova struttura europea e sviluppare ricerca in modo avanzato. Una opportunità da cogliere al volo". (Com)