Lavoro: Morani (Pd), ex Jp Industries pronta a ritirare mobilità e attivare cassa integrazione

- Si è svolto oggi in videoconferenza al Mise un incontro per trovare una soluzione alla vicenda della ex JP Industries di Fabriano, oggi IndelFab, dopo l'apertura della procedura di mobilità per 583 lavoratori. Alla riunione, fa sapere una nota del Mise, erano presenti la sottosegretaria ed esponente del Partito democratico, Alessia Morani, il capo segreteria tecnica della sottosegretaria Alessandra Todde, i rappresentanti del ministero del Lavoro, dell'azienda, i sindacati, gli enti locali. Al termine, ha spiegato Morani, "l'azienda si è resa disponibile a ritirare la procedura di mobilità con contestuale attivazione di ulteriori settimane di cassa Covid terminate le quali sarà sostituita dalla Cigs per cessazione di attività". "Nel frattempo - ha aggiunto la sottosegretaria - continueremo le interlocuzioni già avviate con potenziali nuovi investitori e già dalla prossima settimana organizzeremo un confronto con le associazioni imprenditoriali di Umbria e Marche per trovare nuovi investitori per l'area ex-Merloni, anche in vista dell'apertura ad inizio ottobre del bando della legge 181 che prevede agevolazioni pubbliche agli investimenti per complessivi 26 milioni di euro". (Com)