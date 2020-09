Roma: Celli (RtR), ennesima spaccatura nella maggioranza M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesima spaccatura nel M5s. L'ultimo dramma si è consumato oggi in Assemblea capitolina, con il presidente De Vito che ha ritirato la sua proposta di delibera per l'istituzione di un 'Forum sviluppo Roma 2030-2050', dopo l'emendamento dei suoi colleghi di maggioranza che ne ha modificato il contenuto". Così la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RtR, Svetlana Celli. "Eppure poteva essere finalmente l'occasione per Roma - aggiunge Celli - per ritrovare la sua vocazione internazionale e favorire un dialogo tra le categorie professionali ed economiche. Mi domando cosa pensi la sindaca di questo ennesimo strappo dei suoi consiglieri, visto che era presente anche lei alla conferenza stampa di presentazione della proposta. Forse è il momento di capire che non esiste più una maggioranza compatta e unita e di chiudere questa esperienza disastrosa quanto prima. È infatti l'ennesimo segnale di sofferenza di una maggioranza impantanata, che tiene in ostaggio la città e le sue istituzioni".(Com)