Coronavirus: Mattarella, alleanza per i vaccini è di particolare importanza

- Intervenendo al temine del confronto sulla "rinascita ai tempi del Covid", organizzato all'Hangar Bicocca di Milano in occasione della visita dell'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza di un'alleanza internazionale per i vaccini. "Una dimensione così centrale oggi nei confronti della medicina e della ricerca scientifica non sia effimera, ma permanga stabilmente", ha esortato il capo dello Stato, prima di osservare: "L'alleanza per i vaccini è una realtà e un'attitudine di particolare importanza, perché impegna a una collaborazione aperta e inclusiva, per una prospettiva che riguarda ogni essere umano".(Rem)