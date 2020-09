Metalmeccanici: Re David (Fiom), salario sarà banco di prova del contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il confronto con Federmeccanica e Assistal, ripreso in questi due giorni, coglie il valore del contratto nazionale dei metalmeccanici e contemporaneamente fa emergere le grandi difficoltà che questo rinnovo ha di fronte. Un confronto che si misura con le condizioni salariali dei lavoratori e con la necessità di individuare risposte condivise alle tante incertezze che attraversano i metalmeccanici". Lo ha dichiarato in una nota Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil: "Nella giornata di oggi abbiamo affrontato il tema delle relazioni sindacali che per la Fiom si devono esercitare a partire dai luoghi di lavoro riconoscendo il ruolo negoziale di Rsu e organizzazioni sindacali, e vanno adeguate alla complessità dell'innovazione digitale ed estese ai lavoratori degli appalti". (segue) (Ren)