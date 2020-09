Russia-Bielorussia: ministero Esteri russo, avviata attuazione accordi vertice Sochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata avviata l'attuazione delle intese raggiunte a Sochi dai capi di Stato di Russia e Bielorussia, Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko, in una serie di aree specifiche. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. In particolare il 14 settembre, Putin e Lukashenko hanno concordato la fornitura di un prestito a Minsk per un importo di 1,5 miliardi di dollari. "Sono iniziati i lavori per l'attuazione degli accordi del vertice di Sochi, questo riguarda l'allocazione di prestiti alla Bielorussia per un importo di un miliardo e mezzo di dollari. In modo costruttivo, saranno risolte le questioni dell'approvvigionamento energetico russo, si intensificherà il lavoro dei dipartimenti specializzati per ripristinare i collegamenti di trasporto tra i nostri paesi", ha dichiarato la Zakharova. In precedenza il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov ha spiegato che una parte della tranche andrà a rifinanziare vecchi debiti, in parte il denaro andrà a costituire nuovi fondi. (Rum)