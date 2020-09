Nato: delegazione italiana e britannica per seminario su rapporto tra ambiente e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi ambientali e le possibili ricadute sulla sicurezza non sono nuovi per la Nato visto che anche il Concetto strategico approvato a Lisbona nel 2010, ovvero il principale documento che fornisce le linee guida politiche e operative alla Nato, già li menzionava tra i fattori che "definiranno il futuro ambiente di sicurezza in aree di interesse per la Nato e avranno il potenziale di incidere significativamente sulla capacità della Nato di pianificare e operare". Ma l'evoluzione nel corso dell'ultimo decennio dei cambiamenti climatici ha cambiato la percezione collettiva del fenomeno, con ripercussioni in ogni settore incluso quello della sicurezza. A partire da questa constatazione, il seminario ha permesso di approfondire il rapporto tra ambiente e sicurezza, dal punto di vista dell'impatto che l'ambiente, inteso come moltiplicatore di conflitti, ma anche di opportunità, può avere sulla sicurezza e degli effetti che le misure adottate per proteggere i cittadini hanno sull'ambiente circostante, nell'ottica di elaborare adeguate azioni di mitigazione. (segue) (Beb)