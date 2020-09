Nato: delegazione italiana e britannica per seminario su rapporto tra ambiente e sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo le Forze armate italiane hanno intrapreso questa strada con convinzione e progetti tecnologicamente innovativi, tanto che l'Italia ha ritenuto importante condividere la sua esperienza e il suo approccio con i partner dell'Alleanza. I paesi dell'Alleanza sono impegnati in una riflessione sull'adattamento e la modernizzazione della Nato per far fronte alle nuove sfide alla sicurezza. Dopo il Vertice di Londra del 2019, tale sforzo si è concretizzato nella costituzione, su mandato dei capi di Stato e di governo della Nato, di un gruppo indipendente di esperti incaricato di redigere un rapporto su come l'Alleanza possa rafforzare la propria natura politica per far fronte alle nuove sfide alla sicurezza. L'iniziativa di oggi, perciò, si colloca in questa più ampia cornice, anche come contributo all'iniziativa di diplomazia pubblica denominata "Nato 2030" e i lavori hanno fatto emergere la rilevanza strategica di una cooperazione di ampio respiro dell'Alleanza Atlantica con le principali organizzazioni internazionali, incluse l'Ue, le Nazioni Unite e l'Unione Africana. (Beb)