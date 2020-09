Coronavirus: Steinmeier, vaccino sia disponibile per tutti, sostenere alleanza Gavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino sia disponibile per tutti. È l'esortazione fatta dal presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier, in occasione del confronto sulla rinascita ai tempi del Covid con il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella, che si è svolto questo pomeriggio all'Hangar Bicocca di Milano. Riportando le parole del professor Alberto Mantovani che si è detto ottimista sulla possibilità che non uno, ma più vaccini siano disponibili presto, Steinmeier ha detto: "Ho lanciato un'iniziativa internazionale in cui abbiamo detto che fin dall'inizio tutti i continenti devono essere concordi nel dire che il vaccino deve essere disponibile per tutti. È necessario che i Paesi dell'Unione europea appoggino l'alleanza Gavi (l'Alleanza Globale per le Vaccinazioni ndr.) e anche il sistema Oms va sostenuto". "Sconfiggeremo il virus se lo sconfiggeremo ovunque", ha concluso il presidente tedesco. (Rem)