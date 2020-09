Usa: droghe, nella lista di Trump i 22 paesi di maggior produzione e transito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha stilato la lista dei 22 paesi più coinvolti nella produzione e transito delle droghe, minaccia globale e pericolo per la sicurezza nazionale. Un gruppo di nazioni, in gran parte latinoamericane, che per un insieme di "fattori geografici, commerciali ed economici", fanno da scenario a un reato che Washington combatte con uno sforzo "senza precedenti". La presenza in questa lista, specifica Trump, non è diretto riflesso della mancata volontà di contrastare il fenomeno, o di una complicità dei rispettivi governi. Ma essere considerati dalla Casa Bianca come paese non in lotta contro il narcotraffico può significare il taglio di finanziamenti o il mancato appoggio in contesti multilaterali. E per quattro paesi, citati espressamente, le responsabilità sono chiare. (segue) (Nys)