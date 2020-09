Usa: droghe, nella lista di Trump i 22 paesi di maggior produzione e transito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rischia molto il Messico, che nel 2020 dovrà dare maggiori prove del suo impegno contro i cartelli. "A meno che il prossimo anno il governo non dimostri un progresso sostanziale, poggiato su dati verificabili, il Messico correrà il grave rischio che si stabilisca che non ha rispettato in maniera dimostrabile i suoi impegni internazionali sul controllo delle droghe", scrive Trump nel documento reso noto mercoledì dalla Casa Bianca. Il paese latino, riconosce Trump, "ha approvato con successo riforme sulla confisca dei beni, ha aumentato le estradizioni di pericolosi trafficanti di droga negli Stati Uniti, ha compiuto progressi sostanziali nel completare il suo primo studio in 17 anni sulla coltivazione del papavero e ha prodotto una strategia contro la droga". Segni "di progresso", ma "è necessario fare di più" avverte la Casa Bianca ricordando che il Messico "rimane la fonte di quasi tutta l'eroina e la metanfetamina sequestrate negli Stati Uniti e una via di transito per la maggior parte della cocaina disponibile nel nostro paese". Senza contare che i cartelli messicani approfittano delle maglie larghe concesse in patria alla produzione di composti alla base di sostanze mortali come il fentanyl, per poi contrabbandarli negli Usa. (segue) (Nys)