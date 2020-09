Usa: droghe, nella lista di Trump i 22 paesi di maggior produzione e transito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano alti i livelli di produzione di cocaina in Colombia, che pure rimane solido alleato strategico di Washigton. “In Colombia, il presidente Ivan Duque e il suo governo rimangono forti partner degli Stati Uniti, e le forze di polizia e militari colombiane hanno mostrato grande coraggio e impegno prendendo di mira i trafficanti di droga, bloccando le spedizioni di droga e sradicando manualmente la coca. Tuttavia, la coltivazione e la produzione di cocaina rimangono a livelli inaccettabilmente alti. Per raggiungere il nostro obiettivo comune di ridurre della metà la coltivazione e la produzione di cocaina entro la fine del 2023, la Colombia deve andare avanti con la ripresa dell'eradicazione aerea, che rimane uno strumento insostituibile nell'arsenale del governo insieme all'eradicazione manuale e allo sviluppo economico alternativo”, si legge nella nota. L'ultima citazione è per il Perù, i cui alti indici di produzione e coltivazione di cocaina "destano grande preoccupazione". Lima dovrà riprendere i lavori di eradicazione delle piantagioni, anche nelle regioni più remote del paese. (segue) (Nys)