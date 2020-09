Energia: Brasile, Petrobras batte il record di rigassificazione su singola unità galleggiante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica brasiliana Petrobras ha riferito di aver effettuato la più grande operazione di rigassificazione di gas naturale liquefatto (Gnl) in una singola unità galleggiante (Fsru) della storia. L'operazione è stata eseguita presso il terminal della Baia di Guanabara, a Rio de Janeiro, dove sono stati trattati in un solo giorno 30 milioni di metri cubi di gas naturale. L'operazione, verificata da una società di certificazione, è stata parte di un test per verificare la capacità del terminal di espandere la propria capacità operativa da 20 milioni a 30 milioni di metri cubi al giorno. Il terminal della Baia di Guanabara si trova vicino al terminal Ilha D'Agua ed è costituito da un molo a isola con due posti barca per l'ormeggio, dove si trovano unità galleggianti e una nave di rifornimento. Il gasdotto fa parte del terminal ed è lungo 15 chilometri, 10 di cui sottomarini e 5 sulla terra ferma, che collegano il terminal-Bgua alla stazione di ricezione di Campos Elíseos, dove avviene l'interconnessione tra la rete integrata e le condotte di trasporto. (Brb)