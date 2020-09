Regionali: Morra (M5s), verifiche su 15 segnalazioni Dda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state eseguite verifiche sui 15 candidati segnalati dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda). Lo ha affermato il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Nicola Morra, nel corso di una conferenza stampa sulla formazione delle liste elettorali. "Si può affermare che non sono stati presi in considerazione carichi pendenti o sentenze per reati che non siano riconducibili al codice di autoregolamentazione di cui commissione si è dotata o dalla legge Severino", ha aggiunto. (Rin)