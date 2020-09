Sardegna: Garante regionale per l'infanzia, "più investimenti per l'istruzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è più tempo di procrastinare su investimenti e riforme che mettano l'istruzione e la qualità dell'istruzione tra le priorità di questo Paese e della nostra Regione". Lo afferma la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Grazia Maria De Matteis che, a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico nell'Isola, chiede "corresponsabilità" ai genitori "perché solo con la collaborazione e la fiducia reciproca si potranno superare le criticità e garantire il miglior benessere possibile ai bambini e ai ragazzi". "La difficile situazione sanitaria che stiamo vivendo ha fatto emergere problemi profondi e strutturali della scuola italiana che devono essere risolti – ha spiegato De Matteis - non posso che appellarmi alle Istituzioni tutte, ciascuna per la propria parte, affinché, superando logiche di contrapposizione politica o territoriale e con grande senso di collaborazione, si adoperino per il veloce superamento di tali criticità". (segue) (Rsc)