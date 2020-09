Sardegna: Garante regionale per l'infanzia, "più investimenti per l'istruzione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande preoccupazione inoltre segnala la Garante relativamente ad alcune problematiche che, a causa del coronavirus pare stiano condizionando la possibilità per gli istituti scolastici, che hanno raggiunto la nuova piena capienza, di accogliere studenti di nuova iscrizione. "Il diritto costituzionalmente garantito allo studio e quindi al completamento degli studi intrapresi pur comparato con le nuove necessità di tutela dal virus – dice Grazia Maria De Matteis - importa che da tutte le scuole di riferimento, così come da indicazioni del Miur vengano fatti tutti gli sforzi possibili, affinché non venga interrotto il percorso formativo in atto". (Rsc)