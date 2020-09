Spagna: sondaggio, Partito socialista primo partito in lieve calo con il 31,5 per cento dei consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del primo ministro, Pedro Sanchez, continua ad essere il partito di maggioranza del paese con il 31,5 per cento dei consensi, pur perdendo quasi un punto rispetto al luglio scorso. Il Psoe mantiene così un vantaggio di 13,4 punti sul Partito popolare (Pp) che avrebbe il 18,1 per cento delle preferenze (meno 1,3 punti rispetto all'ultima rilevazione). Mentre il principale alleato di governo del Psoe, Unidas Podemos, continua ad essere la terza forza (12,6 per cento), anche se con quattro decimi in meno rispetto al precedente lavoro demoscopico. Calo di sei punti (11,7 per cento) anche per il partito di estrema destra Vox. Per il 66,2 per cento degli intervistati, il premier ispira "poca o nessuna fiducia", una percentuale che sale all'85 per cento nel caso del leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado. Per quanto riguarda la pandemia del cornavirus il 56,8 per cento "non si fida" della politica seguita dal governo a fronte di un 31,6 per cento che la approva. La principale preoccupazione degli spagnoli è la disoccupazione (30,7 per cento), seguita dalla crisi economica (29,7) e dal coronavirus (27,3). Mentre solo lo 0,5 per cento degli intervistati pone la monarchia tra i problemi principali.(Spm)