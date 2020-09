Ue: Romano (M5S), bene parole Von der Layen su salario minimo,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho apprezzato le parole della presidente Ursula von der Leyen in merito all'introduzione del salario minimo, quale ulteriore misura necessaria per contenere gli effetti negativi della pandemia sul mercato del lavoro. Il salario minimo è uno degli obiettivi del Movimento 5 Stelle e della ministra Nunzia Catalfo. Uno strumento indispensabile per contrastare il dumping salariale, garantire la leale concorrenza fra le imprese e restituire dignità a tutti i lavoratori e alle loro famiglie". Lo afferma il senatore del Movimento 5 Stelle Iunio Valerio Romano, componente della commissione Lavoro di palazzo Madama. "È indubbio che il mercato del lavoro può essere rilanciato - prosegue - solo grazie ad un sistema salariale equo, che passi, altresì, dalla detassazione dei rinnovi contrattuali, in modo tale da far crescere le retribuzioni senza gravare sulle imprese". "Da apprezzare - conclude - anche le dichiarazioni della Presidente von der Leyen sul superamento del Trattato di Dublino, perché l'emergenza immigrazione va affrontata con un differente approccio, anche alla luce degli attuali scenari emergenziali". (com)