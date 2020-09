Roma: Coia (M5s), su Forum lavoro approfondito in maggioranza, emendamento era su presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla proposta di delibera 92/2020 inerente all'istituzione di un Forum sviluppo Roma 2030-2050, a prima firma del presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito "la maggioranza ha fatto un lavoro approfondito che, con emendamenti importanti, aveva migliorato la proposta per riportarla a quello che doveva essere uno strumento a supporto del governo della città". Lo afferma in una nota il presidente M5s della commissione Commercio Andrea Coia. "Uno strumento democratico con l'elezione in Assemblea capitolina di presidente e vicepresidente del Forum, con la partecipazione dei direttori tecnici dei dipartimenti e di altri soggetti importanti - aggiunge Coia -. La presidenza del Forum avrebbe potuto essere affidata a qualunque consigliere e non obbligatoriamente al presidente d'Aula come previsto nella delibera presentata dallo stesso presidente. All'approvazione dell'emendamento che sanciva questo principio democratico - conclude Coia - il proponente ha deciso di ritirare la delibera. Non potevano mancare ovviamente le opposizioni che hanno fatto interventi senza senso dovuti forse al fatto che non avevano compreso attentamente la proposta così come emendata". (Rer)