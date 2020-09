Fase 3: Mattarella, nella ripresa attenzione alla cultura sia fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nella ripresa l'attenzione alla cultura sia fondamentale". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo al temine del confronto sulla rinascita ai tempi del Covid all'Hangar Bicocca di Milano, insieme all'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. "Anche la cultura e il teatro hanno dovuto fare i conti con esigenze imposte dalla pandemia", ha ricordato Mattarella, che menzionando l'intervento del sovrintendente del teatro alla Scala Dominique Meyer, ha parlato del "recupero della fiducia del pubblico e degli spettatori". "Anche per questo - ha concluso il capo dello Stato - il presidente Steinmeier e io stasera saremo alla Scala per dare il segnale di come sia fondamentale l'attenzione alla cultura nella ripresa".