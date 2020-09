Sanità: Simeone (Fi), interrogazione in Regione su rifiuto ricovero donna incinta con covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso della donna di 36 anni incinta e positiva al Covid rifiutata dai sanitari del policlinico Umberto I è di una gravità inaudita". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Ho presentato un'interrogazione urgente al presidente Zingaretti e all'assessore D'Amato per sapere se intendano -dice nella nota Simeone-, con urgenza e in tempi brevi, chiarire i contorni di questa vicenda, assumendo eventuali provvedimenti nei confronti dei medici responsabili dell'odissea vissuta dalla donna nella notte fra il 15 e 16 settembre. Mi auguro - conclude la nota- che su questa vicenda di malasanità l'amministrazione regionale faccia subito chiarezza ed intervenga con i provvedimenti che riterrà doveroso adottare".(Com)