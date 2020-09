Costa d’Avorio: presidenziali, Soro chiede “fronte comune” dell’opposizione contro Ouattara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Costa d'Avorio, Guillaume Soro, ha messo in dubbio la legittimità delle elezioni presidenziali previste il mese prossimo dopo che gli è stato impedito di candidarsi alla presidenza. Parlando con i giornalisti a Parigi, dove vive in esilio, Soro ha accusato il presidente uscente Alassane Ouattara di aver compiuto un "colpo di Stato civile" dopo la decisione di correre per un terzo mandato e di ottenere la sua esclusione dalle liste elettorali, per poi lanciare un appello all'opposizione perché faccia fronte comune contro l’attuale capo dello Stato. “Lo svolgimento di queste elezioni non ha senso, è ovvio. Allo stesso modo, partecipare a queste elezioni significherebbe sostenere il colpo di Stato di Ouattara”, ha affermato Soro. “Questo è il motivo per cui chiedo l'unità di azione dell'opposizione per fermare Ouattara nella sua folle avventura con tutti i mezzi legali e leciti. Chiedo a tutti i candidati, ammessi o meno, di assumersi insieme le loro responsabilità e ad unirsi. Si tratterà di coinvolgere la Cedeao (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale), l'Unione africana, l'Unione europea e le Nazioni Unite per ottenere elezioni democratiche, trasparenti e inclusive, come avvenuto nel 2010, e questo senza pregiudizi. Insieme, dobbiamo organizzare la mobilitazione di tutto il popolo ivoriano delle campagne, dei villaggi e delle città per bloccare il terzo mandato incostituzionale di Ouattara”, ha dichiarato Soro. (segue) (Res)